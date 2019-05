La interna de Showmatch/Videomatch: ¿por qué faltaron algunos integrantes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Volvió Showmatch. En Uruguay solo se puede ver a través de Cablevision. El estreno de la temporada 30 del programa más importante del Río de la Plata trajo grandes repercusiones porque permitió el reencuentro de (casi) todos los componentes históricos de Showmatch/Videomatch.

El capítulo inaugural fue un homenaje a la historia del programa, desde su orígenes en 1990 hasta la actualidad, pasando, en especial, por la época dedicada exclusivamente a las notas de humor. En piso estuvieron Pablo Granados y Pachu Peña, Diego Korol, José María Listorti, Marcela Feudale, Larry de Clay, Carna, Diego Pérez y los uruguayos Álvaro Navia, Sebastián Almada y Pachu Peña, entre otros. También asistieron algunos de los primeros integrantes de Videomatch, cuando Tinelli se rodeaba de periodistas deportivos, entre ellos Teto Medina y Lanchita Bissio.

Pero también hubo ausencias. Algunas llamativas y otras que denotan la existencia de una interna delicada. En todos lados se cuecen habas y a pesar de la buena onda y la emoción que transmitieron los actuales y antiguos Videomatch, no todo es o ha sido color de rosa en la interna.



La polémica más notoria involucra a Mariano Iúdica. El conductor que fue parte de Ideas del Sur no asistió al capítulo estreno porque, según dijo, un familiar de su esposa estaba enfermo. Pero según las versiones periodísticas, Iúdica habría pretendido un lugar con destaque en la apertura, lo que le fue negado.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando Tinelli estrenó el ciclo “Genios de la Argentina”, bromeó con las similitudes que tenía con "Soñando por cantar". "Pensé que metía un "DALE", escribió Iúdica en alusión a su clásica muletilla. Tinelli le devolvió la gentileza y en Showmatch efectivamente gritó "dale" e ironizó: "Espero que no me cobre por plagio".



Yayo Guridi y Gonzalo Bonadeo tampoco asistieron a la gala. Ninguno dio explicaciones para no ser parte de la apertura.



De todos modos, el nivel de "interna podrida" de Videomatch/Showmatch no llega a los niveles de los ex CQC, que por estos días se han tirado con munición gruesa.

"Qué paradoja de la televisión… Los CQC tan cancheros, tan cool, que fueron siempre, todos peleados y tirándose mierda… Y los Videomatch todos juntos festejando 30 años", señaló Alejo Frataslafra, histórico productor de Marcelo Tinelli.



José María Listorti coincidió, aunque a medias. “Internas no había. Claramente todos luchábamos por meter nuestra nota, pero la buena onda era general”, dijo el conductor en diálogo con Teleshow.

De todos modos, Listorti -considerado por muchos como el número 2 de Tinelli - confesó que un detalle que generaba incomodidad en el grupo. "Los preferidos de Marcelo eran Pablo y Pachu; eran los que más personajes y notas tenían al aire, pero no es que les teníamos una bronca terrible", confesó.



De todos modos, dijo que en la actualidad el grupo sigue unido. Tienen un grupo de WhatsApp donde comparten las novedades. "Al día de hoy estamos todos. Nos hablamos, nos mandamos videos y nos deseamos suerte cuando uno debuta o estrena algún programa de televisión u obra de teatro".

"No fue el convento de las Carmelitas Descalzas; pero odio generalizado no. Y fue muy lindo encontrarnos todos nuevamente, no solo los que estábamos delante de cámaras sino a productores que no veíamos hace años y que se quedaron en Telefé. Editores, asistentes, jefes de producción, fue muy lindo", concluyó José María Listorti.