El video completo del "flaco, flaca, flaque" en la puerta de Jackson Bar

El fin de semana, la ex Miss trans Romina Juani y su amiga Antonella denunciaron que la seguridad de Jackson Bar las retiraron de sus instalaciones "sin ningún tipo de explicación". El caso derivó en una denuncia por discriminación y los dueños del boliche hicieron sus descargos ante las autoridades de la Intendencia de Montevideo.

Según su declaración, las jóvenes trans habrían puesto sus carteras sobre la barra, lo que derivó en la discusión que concluyó con su expulsión del boliche.

Al momento de hacer pública su denuncia, Romina Juani compartió el fragmento de un video de la discusión de las mujeres con los guardias a la salida del boliche. Uno de los funcionarios se refiere a Antonella como "flaco, flaca, flaque... No sé lo que sos, la verdad".

Los dueños del boliche resolvieron despedir al funcionario que se dirige a las jóvenes en esos términos.

TV Show accedió al video completo de la discusión, que fue tomado por Antonella. "Me voy a la m... de este boliche, que me devuelvan la plata que me voy", dice la joven trans en las imágenes mientras Romina trata de calmarla: "Vámonos", le dice.

"Me están echando por ser trans", asegura Antonella increpando a los funcionarios. Uno de ellos insiste en que la mujer está "alcoholizada".

"Vas a ver la denuncia que te hago porque sou p... y tengo miles de dólares", advierte luego e insiste con la devolución del dinero.

Mirá las imágenes: