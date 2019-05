El video de Charlotte Caniggia agrediendo a su exnovio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exnovio de Charlotte Caniggia dio publicidad a un video que data de un año atrás y que muestra a la excéntrica mediática en un ataque de furia. En las imágenes lo persigue a los gritos, lo golpea e insulta.

Ezequiel Medina, popularmente conocido como Lhoan, comenta sobre el video: "Charlotte está sacada rompiéndome todo el auto. Miren el retrovisor. Estoy rasguñado, está todo y no la pueden retener, está viniendo la policía. Miren cómo me dejó el auto", relata él en el video y luego interrumpe, dirigiéndose a su ex: "¡Salí, cortala!".

En cierto momento aparece la voz de ella al grito de: "Rompo todo. Vos sos un forro, me estás golpeando y yo no te hago nada a vos" y se abalanza sobre él. Lohan le pidió ayuda a su amigo para separarla: "¡Agarrala!", grita y se dirige nuevamente a la cámara: "Esto es lo que viví dos años, dos años esto". "¿Dos años qué? Me estás maltratando", interrumpió Canigqia, cuyo debut en Bailando se espera para los próximos días.

Luego, en el piso de Involucrados, Lohan contó cómo habían sido los hechos: "Ella toma alcohol. Ella lo toma con humor en los programas. Ese día empezó a tomar, fuimos a un boliche, le dije que a la primera que hacía me iba, hizo una y me fui. Yo estaba con mi amigo, salí a la puerta del lugar y vino ella y me pegó, me agarró del cuello. Me cruzo un patrullero y trato de taparme para que no me vean la remera rota, me pegó piñas".

Al ser consultado sobre por qué aguantó dos años dicha situación, como expresó en el video, dijo: "Yo salí de la calle cuando era chico, no tenía donde dormir, donde comer, me hice cristiano y Dios me sacó de todo eso, cuando la conozco, quise sacar una familia y la banqué. Eso era mi vida todos los días".

Desde que comenzó, la relación estuvo marcada por las peleas y varias veces ella lo denunció a él públicamente por violencia. Él dijo que estaba cansado de que ella lo difamara y aseguró que por las acusaciones de ella, él había perdido varios trabajos.

"Todo este tiempo me perjudicó mucho en mi trabajo, en muchas cosas como mi crecimiento artístico. Por eso quise demostrarle a la gente que lo que ella dice no es verdad. Yo no quiero conflictos con ella ni hacerla quedar mal. Quiero que se calle, que no hable más de mí, que haga su vida, y que sepa que todo lo que dice de mí me perjudica y yo ya no estoy más con ella", agregó y aseguró que tiene más videos e imágenes.