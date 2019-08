El video de Abigail Pereira para concientizar sobre el abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de un mes de ausencia en redes sociales, la uruguaya Abigail Pereira (radicada en Miami desde hace siete años) compartió un sentido video con consejos para padres para evitar el abuso sexual infantil.

"No soy mamá, pero sí soy tía y quiero mucho a los hijos de mis amigos. No quiero ni imaginar qué se sintiría si alguien le ocurriera algo así", aseguró Pereira en un video que se la ve con pelo suelto y osos de peluche en el fondo.

La actriz uruguaya hace un raconto de sugerencias para abordar el problema con los niños. "Lo primero que les quiero decir es que no podemos evitar, pero si podemos bajar las probabilidades de que el abuso continúe sucediendo", aseguró.

Pereira acosenja a los padres que no aborden el problema con órdenes o de modo que los niños sientan miedo o culpa de contarles a los padres de una situación de abuso.

"No los ordenes, no los limites. Pedí las cosas con calma. Que no sientan culpa ni miedo cuando te van a hablar", dice.

La publicación generó cientos de comentarios y fue reproducido unas 2.000 veces.