¿Qué es de la vida de Marina Vollmann de VideoMatch?

Fue modelo, conductora, chica Tinelli, ícono de belleza en principios de la década del 90'. También hizo teatro y radio.

Buscó su lugar por todos lados y lo encontró en el sitio menos pensado. Marina Vollmann descubrió un mundo nuevo cuando supo que su hijo mayor tenía dislexia. Investigó, sufrió, recorrió. Se involucró tanto que se convirtió en voluntaria de Disfam, la asociación que se dedica a asesorar a otras familias que pasan por lo mismo.

Linda y simpática como siempre, pero fuerte como nunca, Marina no piensa en la fama, sólo quiere ayudar. "Me cambió la vida en un cien por cien", dice.

Entrevistada por La Nación Vollmann contó el sufrimiento que pasó con su hijo mayor, que pasaba de colegio en colegio sin dar con el diagnóstico acertado. Una vez que vio un documental en Hbo, The gifts of dislexia, empezó a investigar hasta dar con profesionales que mejoraron el desempeño de su hijo.

Ahora está dedica a ayudar a madres que tienen hijos con dislexia como Simón, su hijo, y le encanta hacerlo:" Me llaman mamás de todos lados y yo contesto siempre. Tengo una cuenta en Instagram @elcaminodeunamadre y ayudo por todo lo que no me ayudaron. En este camino, recibí mucho maltrato. No te imaginás las cosas que me decían de Simón. Acá no estás hablando de si bailaste bien o mal, estás hablando de tu hijo. Duele mucho".