La vida después del "poliamor": Florencia Peña se aleja del jurado del Bailando

El Bailando 2018 lleva un mes en el aire y ya puede tener a su primera baja de peso: Florencia Peña. Los rumores se instalaron en la semana que la actriz no estará en el ciclo porque debe asumir otros compromisos profesionales.

Sin embargo, en la vecina orilla también se especula con una renuncia definitiva luego que escribiera un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter: "La cultura del desprecio y la maldad está tan instalada en la tele de hoy, que si no respondés a esos parámetros no servís. Hay que estar jugando un juego de ataque permanente para que no te destruyan. No somos todos lo mismo. Quizá sea tiempo de diferenciarnos".

Florencia, que en los últimos días estuvo en boca de todos los medios por su relación "poliamor" con Ramiro Ponce de León y las denuncias de la tercera en discordia, Eliana Mendoza, estaría con un pie afuera del concurso de baile y eso le permitirá bajar su exposición. Su lugar está ocupado por Pampita que es centro de elogios por su desempeño. Incluso de sus compañeros de jurado, hecho que no caería en gracia a Peña.