Victoria Saravia: "El 'Bailando' fue la experiencia más nefasta de mi vida"

El miércoles a la noche volvió PH: Uruguay a la pantalla del Canal 4. El programa conducido por Gonzalo Cammarota inició su segunda temporada con un grupo versátil de invitados: el virólogo Gonzalo Moratorio, la conductora María Gomensoro, el periodista Martín Sarthou y la modelo Victoria Saravia.



Durante el segmento del Punto de encuentro, Cammarota pidió que avanzaran aquellos invitados que "sufrieron por ser una persona pública". Y Saravia no dudó en dar un paso al frente para contar su experiencia. La comunicadora recordó su participación en la edición 2014 del Bailando, conducido por Marcelo Tinelli, y aseguró que fue "la experiencia más nefasta" de su vida.

"Si hablamos de sufrimiento, creo que fue ahí", comenzó Saravia. La uruguaya aseguró que su participación fue "mentirosa" y luego detalló: "Estuve una sola gala; fuimos a la votación y estaba todo armado porque desde Uruguay no se podía votar. Marcelo Tinelli me decía: 'No te preocupes que hay todo un país que te está votando', pero los uruguayos no podían votar".

💃La pésima experiencia de @Vic_saravia en el #Bailando



"Me fui enojada porque sentí que me habían tomado el pelo", agregó Saravia. "Cuando uno entra, tiene sueños de bailar y otras cosas, aunque sabés que tal vez no llegues a la final. Pero me cortaron por intereses y porque no les servía lo que yo podía dar en ese momento y no tenía pareja famosa".

Tras el comentario de la invitada de PH: Uruguay, Cammarota preguntó: "Cuando Andy Vila estuvo acá, contó que le quisieron un inventar un romance. ¿A vos también?". De inmediato, Saravia tomó la posta. "Quisieron que yo me pelease con Yanina Latorre o con Vicky Xipolitakis. Imaginate si voy a poner mi vida para que me destrocen", agregó a las risas.

"Cuando me fui, por contrato tenés que ir y sentarte en cada programa a hablar", dijo. "Yo dije que no y me dieron con todo durante un mes. Yo no salía de casa y ahí decidí irme a vivir a Estados Unidos. Así que no hay mal que por bien no venga, porque todas las experiencias te enseñan", cerró.