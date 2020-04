Victoria Rodríguez: se vacuna contra la gripe y una médica la critica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En tiempos de coronavirus, la redes sociales ganan cada día más temperatura. Victoria Rodrìguez puede dar fe de ello una vez que compartió una foto mientras aguardaba para ser vacunada contra la gripe como forma de difundir la importancia de la vacuna y recibió cuestionamientos, en especial de una médica.

"Campaña de vacunación antigripal en Canal 12. Gracias @teledoce por cuidar nuestra salud. (Iliana Da Silva) @dasilvailiana dice que no duele nadita!",, escribió la conductora de Esta boca es mía al postear una foto en Instagram haciendo "fila" para ser vacunada en Teledoce y en compañìa de la periodista de Telemundo.

La imagen comenzó a acumular comentarios positivos hasta que apareció la doctora Soledad Ferrari. "Lamentable. Pasando por arriba de una campaña de vacunacion y utilizando material sanitario. Sin comentarios", escribió.

Victoria Rodríguez quiso saber qué le parecía tan "lamentable" y Ferrari criticó que la comunicadora llevara una mascarilla N95, cuyo uso está reservado al personal de la salud. Además, fue dura por una presunta violación del calendario de vacunación en cuanto por el momento, el Ministerio de Salud Pública está inoculando a población de riesgo, es decir, mayores de 65 años principalmente.

"Si las vacunas son del MSP habra que seguir los mecanismos pertinentes de denuncia porque ustedes no son población de riesgo", añadió Soledad Ferrari. Luego, supuso que Victoria tiene 50 años.

Rodríguez aclaró los tantos. Dijo que las vacunas fueron adquiridas por Teledoce para inocular a su personal y que la máscara N95 se la proporcionó un médico.

"Le advierto de varios errores de interpretación de su parte. El primero y más imperdonable, no tengo 50 años. Tengo 47. Lo segundo, esas vacunas las paga el canal. Empresa responsable que procura cuidar la salud de sus empleados. Por lo tanto, juzgó a priori y el resto de sus argumentos no aplican. Para el caso de mis hijos, claro que estoy esperando al calendario del MSP. Ah...y el n95 que estoy usando...justo me lo dio un colega suyo. Qué curioso! A ver doctora...no subestime a la gente. La lucha es otra. Es procurar que la gente se vacune. Este año más que nunca, para evitar saturación del sistema cuando aparezcan las gripes estacionales y evitar mayores complicaciones. "¿Mejor porqué no se va a otro instagram a generar debates innecesarios?", respondió.