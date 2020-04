Victoria Rodríguez pide mirar menos televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Victora Rodríguez está mostrándose muy activa a través de las redes sociales y, fundamentalmente, está muy compenetrada con el impacto que está generando la pandemia de Covi19 en la sociedad. El ejemplo más contundente ocurrió ayer, martes, cuando salía del canal tras conducir Esta boca es mía en La tele.

De acuerdo a una nota que publicó en Instagram, ni bien salió del canal Victoria presenció un accidente de tránsito que lo calificó como "un escenario devastador", ya que derivó con una persona "gravemente herida".

Además de desearle una pronta recuperación a la persona accidentada, la comunicadora se preguntó si la misma "no habría sido culpa del Covid 19". Y agregó: "Fueron unos segundos, pero suficientes para despertar de una especie de loop viciado en el que confieso haber caído últimamente. Tal vez no me sólo pase a mí y por eso comparto estas líneas. Esta pandemia me llevó a vivir en me modo 'miedo'", reconoció.

Sin embargo, Victoria asegura que en "la calma" se puede encontrar el mejor refugio contra el miedo: "No para volvernos indiferentes al sufrimiento de los demás, no para escapar de la realidad, sino todo lo contrario. La calma que nos permita conectarnos con la riqueza interior que todos llevamos dentro y sabernos capaces de poder sumar con amor, con responsabilidad y con gratitud".

Victoria sostuvo entonces que "el miedo saca lo peor de nosotros, La calma, lo mejor". Y por eso, aunque pueda atentar contra sus intereses, sugirió a sus seguidores que la televisión "no sea lo único que consuman en estos días".

De todos modos, la comunicadora aclaró que no está en contra que la gente se informe. "Pero nútranse de todo lo que pueda llevarles calma y paz interior. Porque hoy, ante la adversidad colectiva, necesitamos de la mejor versión de todos y cada uno de nosotros", concluyó.

Mirá el mensaje completo: