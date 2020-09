Victoria Rodríguez asegura que dejó el tabaco: "Es la gran batalla de mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Victoria Rodríguez fue entrevistada en el programa Poderosas, de TNU - Canal 5. La conductora de Esta boca es mía recibió a María Gomensoro en su casa para abordar su historia de vida y su carrera en los medios, en el teatro y con las artes plásticas.

La comunicadora abordó el problema del "ciberbullying" del que fue víctima luego del comentario sobre el barrio Colón que despertó críticas. Contó que tanto de ese episodio como de otros similares, "aprendió mucho".

Consultada por Gomensoro sobre cuál fue el aprendizaje, Rodríguez dijo: "Que es imposible conformar a todos, que el otro te mira desde desde su realidad y que. no hay que dejarte derrumbar por una crítica ni enaltecer por un aplauso".

"Aprendés y te pulís para no herir sensibilidades pero también dejás de castigarte si no lo lográs. Uno no puede hacerse cargo de las frustraciones y dolores de otro", agregó.

Luego la conductora confesó también que dejó de fumar y definió al tabaquismo como "una cruz" en su vida. Es mi gran batalla", añadió.

"Estoy cambiando hábitos de vida. Dejé de fumar. Acepté esta entrevista porque me siento poderosa. Dejar de fumar no es ninguna pavada cuando la adicción es importante. Y estoy en esa", confesó a María Gomensoro.

Rodríguez inició un tratamiento para dejar el tabaco con la doctora Llambí y está tomando medicación como parte del programa para dejar el hábito.

"Más allá de cualquier otra cosa, en este momento de mi vida siento que soy poderosa porque siento que puedo dejarlo. Estoy haciendo un duelo de la Victoria dependiente. La adicción es una falsa compañía", dijo y luego aconsejó a quienes intentan dejar adicciones: "Si yo pude, se puede, se los aseguro".

Mirá la nota (el testimonio sobre el tabaco sucede en el minuto 35:00)