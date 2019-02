Victoria Rodríguez sobre la violencia de género: "La mujer es parte del problema"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Victoria Rodríguez se pronunció sobre el creciente moviento anti acoso y abuso que se despertó tras las denuncias en el ambiente artístico argentino. Si bien celebró la corriente, se declaró temorosa por una probable "cacería de brujas".

"Está muy bien las luchas, con radicales que la llevan a su máximo umbrla. Pero no siempre la masa en general discrimina que hay situaciones extremas y tienden a entener que todo es una gran bolsa en la que el hombres es, entonces por ecuación, violador, abusador y mala gente. Las generalizaciones son tremendas", dijo en entrevista con Jimmy Castilhos para el programa Estilo (Canal 7).

Sobre su experiencia personal, recordó un episodio con un hombre que a su juicio no llegó a abuso, pero la hizo atravesar un "momento incómodo". "Me tuve que bancar a algún tarado que se ponen bobos cuando vos decìs que no. Pasé un momento un incómodo, sí", dijo sin entrar en detalles. "¿Pero te llegó a tocar?", inquirió Castilhos. "Dejemosla ahí", respondió la conductora de Esta boca es mía.

Pero Victoria Rodríguez también llamó a responsabilidad a las mujeres en la problemática de la violencia de género.

"Soy una luchadora de la causa, pero yo entiendo que no puede faltar la perspectiva de que la mujer es parte del problema tamién. Si solo somos víctimas, no vamos ni a la esquina. Me van a linchar en los movimientos femenistas radicales, pero es así", dijo.

Consultada sobre qué rol podrían tomar las mujeres para atacar el problema, respondió: "Empecemos por la educación. "Los varones son los hijos nuestros también. La sociedad patriarcal y el machismo tiene dos partes y una de las partes somos nosotras. No quiere decir que me tenga que vestir de sotana para que no me digas 'trola' por la calle. No. Somos un componente importante".