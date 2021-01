Victoria Beckham admitió que Elton John fue su inspiración para dejar las Spice Girls

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de dos décadas del final de las Spice Girls, Victoria Beckham finalmente confesó qué la inspiró a dejar al grupo británico. En una extensa carta publicada en la edición británica de la revista Vogue, la cantante se escribió a sí misma un mensaje ideado para leer dentro de unos años.



En el texto, dio detalles de su experiencia en medio de la pandemia de coronavirus, de cómo espera vivir el día de mañana y sobre cómo fue su alejamiento de las Spice Girls. "¿Te acordás, años atrás, cuando fuiste a un show de tu querido amigo Elton John en Las Vegas? Él interpretó la canción "Tiny dancer" como si fuera la primera vez que la hacía y en ese momento te diste cuenta de que eso era como el oxígeno para él", escribió la ahora empresaria textil.



"Ese fue un momento de inflexión: la música y el baile eran divertidos, pero no eran tu pasión. Ese día, comenzaste la búsqueda para perseguir tus sueños, fue el momento para dar paso hacia atrás de ser una Spice Girl", agregó.



La ex "Posh Spice" también se refirió al aprendizaje vivido en medio del flagelo del Covid-19. "2020 y 2021 quedaron ya en un pasado distante, pero te has llevado las lecciones de esa época. Espero que estés leyendo esto en una playa, rodeada de las personas que amás. Dales enormes abrazos (Un momento.... ¿soy la más baja de la familia ahora?) Has experimentado una mayor unión con tu familia más allá de lo que hayas podido imaginar (293 días en total y más) y eso es algo que sin duda celebrarás", escribió en alusión a lo vivido.



También Beckham incluyó un párrafo dedicado a su incursión en el mundo de la moda y cómo eso se combina con sus roles familiares y sociales. "Construir un negocio en medio de la pandemia fue casi imposible. Pero te conozco y sé que usarás la experiencia para crecer y expandirte. Ser madre, esposa, amiga y empresaria hace que te repartas y estés en el cambio constante. Pero vos amás los vaivenes, amás el cambio y nunca aceptás un 'No' como respuesta", sostuvo.



mel c La posible vuelta de Beckham a las Spice Girls

En una entrevista para Apple Music 1, la cantante Mel C habló de la reunión de las Spice Girls en 2019 y habló de la posibilidad de que Beckham vuelva al grupo. Cabe recordar que en la gira de reunión, la cantante no subió al escenario pero sí estuvo involucrada en el proceso creativo.



“El año pasado fue difícil y realmente la extrañamos. Pero todavía nos mantenemos en contacto, y es importante para nosotros que ella esté feliz con todo , le dijo a Zane Lowe en el último episodio de Essentials Radio en Apple Music 1." Ella estuvo muy involucrada en la creatividad y en todo lo que estábamos haciendo en el show. Creo que realmente le resultó difícil nuestro regreso. Especialmente en la primera noche, cuando las fotos se difundieron por todo el mundo. Y esperamos que no sea lo suficientemente difícil traerla la grupo de nuevo", agregó.