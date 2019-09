Víctor Hugo: "Paco Casal siempre me quiso tener con él"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horacio Abadie y Leo Sanguinetti viajaron a Buenos Aires para grabar una serie de entrevistas para la Charlemos de vos, sección de Abran cancha (sábados a las 10.00 en Del Sol FM) que entrevista a figuras de todos los ámbitos. Uno de los entrevistados fue Víctor Hugo Morales, recientemente desvinculado de la señal C5N de Argentina, donde habló de su presente laboral, su relación con la política y las posibilidades concretas de trabajo que le hicieron pensar en pegar la vuelta a Uruguay.

Durante la conversación, Morales remarcó que no es kirchnerista, pese a que por su enfrentamiento con el Grupo Clarín, lo llevó a tomar partido por el gobierno de Cristina Fernández, hecho que le valió hasta un libro del periodista argentino, Pablo Sirven, titulado Converso. La publicación describe el cambio de línea editorial del comunicador entre 2007 y 2008 cuando se interpretó qué pasó de tener una postura crítica con las políticas de Néstor y Cristina Kirchner a una más tolerante . Sin embargo, durante la charla con "el Tano" y Leo, Víctor Hugo prefirió no definirse como kirchnerista.

"Soy un animal político. He participado tomando simpatía por aquellos que han elegido el camino de mis sueños políticos. No soy kirchnerista, pero no lo soy de verdad", dijo Morales en Abran cancha.

Con respecto a su vínculo con el medio uruguayo, Víctor Hugo se refirió a su relación con "Paco" Casal y una propuesta laboral que lo sorprendió: "En cuanto empezó a tener una figuración importante, siempre me quiso tener con él y nunca le pude aceptar nada. En un momento me hizo el ofrecimiento más grandioso de la vida, la oferta económica era de esas que te voltean".

A propósito de ese ofrecimiento rechazado, el relator recordó un comentario que le hizo empresario: "Me dijo 'no podes decirme que no, que entregas tu profesión, vos estás por encima de eso'. Ese día terminó llorando. Paco Casal no entendía que yo le dijera que no, yo le dije 'si yo trabajo para vos se termina mi carrera periodística'. Fue la última oferta que me hizo".