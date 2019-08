Víctor Hugo Morales se desvinculó de la señal C5N 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Víctor Hugo Morales cerró su ciclo en C5N, el canal de noticias con la línea editorial más opositora al gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo a la publicación Diario Uno, de Argentina, las relaciones entre Morales y la dirección del canal llevan bastante tiempo de deterioro.

El detonante para la salida habría sido la falta de respuesta ante un pedido de "abultado" aumento salarial de parte del uruguayo. "No me llamaron, ni me han vuelto a llamar. Por lo cual, sin que me echaran, estoy afuera. Yo lo siento así. Y colorín colorado, esta etapa de mi vida, parece, ha terminado", explicó Morales en su programa radial La mañana de AM 750, de Buenos Aires.

Las relaciones de Morales con los directivos de C5N se deterioraron cuando el uruguayo adhirió a una medida de paro de los funcionarios que reclamaban por atrasos en el pago de salarios.

Según el portal Diario Uno, Víctor Hugo no quiere "dañar este momento político", pero el alejamiento se produce en momentos en que el uruguayo se mostró crítico con el candidato K Alberto Fernández, quien acudió, dìas atrás, a un evento organizado por el Grupo Clarín.