Vicky Xipolitakis contó cómo se enteró de su embarazo

Vicky Xipolitakis está pasando un momento personal inmejorable. La exvedette, casada con el empresario Javier Naselli, atraviesa con plenitud su embarazo. "Estoy de 12 semanas", contó en la mesa nocturna de Mirtha Legrand, donde aprovechó para compartir la divertida anécdota de cómo se enteró que estaba esperando un hijo.

"¿Sabés que esta vez no sabía que estaba embarazada?", comenzó su relato Vicky, quien aseguró que fue su esposo quien lo supo antes que ella. "Mi marido me dice: '¿Me tenés que contar algo?'. Me lo preguntó toda la semana. Y yo me reía, me causaba gracia. ¡No sabía qué contarle!", dijo entre risas.

Días más tarde, cuando se reencontró con Naselli en Estados Unidos, Xipolitakis se hizo el test de embarazo. "¡Dio positivo! ¡¿Qué?! No, ¿qué me hiciste? Empecé a llorar. ¡Estoy embarazada!', le dije. Y me dice: 'Ya lo sabía'. 'No, ¿cómo que lo sabías si yo me acabo de enterar?'", detalló la rubia, en relación a cómo su esposo tuvo el presentimiento.

Según Xipolitakis, la prioridad fue compartir la noticia estrictamente con su círculo íntimo, especialmente luego del triste momento que pasó en enero de este año, cuando perdió un embarazo de cinco semanas. "Se lo dije a un amigo y a mamá, que es mi mejor amiga, pero les pedí que no se lo dijeran a nadie, no quería que me pasara lo de la otra vez", explicó.

Vale recordar que la primicia del embarazo de Vicky la tuvo Por el mundo, el programa de viajes conducido por Marley, en el cual el mes pasado la exvedette anunció la noticia.