Esta vez Yanina hizo todo bien, incluso criticar a sus vecinas por la cuarentena

Cómo se puso la Yanina Latorre con sus vecinas el fin de semana. Si bien ya conocen que no me llevo bien con ella, no dejo de reconocer que tiene razón en sulfurarse con las chusmas que la anduvieron buchoneando en las redes sociales.

Resulta que con el tema de la cuarentena obligatoria en Argentina, no faltaron los aburridos que se dedicaron a escrachar a sus vecinos por no cumplirla. Y la Yanina que se había quedado sin comestibles tuvo que ir al super. Mamita, le cayeron a la yugular porque se fue caminando.

Bueno, no sé si fue porque se fue caminando al chino o porque sigue junto a Diego Latorre, pero los vecinos no están felices con tenerla cerca. Y, ni tonta ni perezosa, la Yanina se encargó de usar esa bendita lengua venenosa que tiene para criticar a sus críticos que “no tienen nada que hacer y están colgadas a la ventana”, comenzó diciendo en Instagram, según le entendí a mi amiga Irene.

Bueno, seguro que con eso quedó resuelto el tema, le dije a mi amiga.

Minga, me respondió Irene. Resulta que la Yanina anduvo contando en sus redes sociales que sus vecinas “en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar (...) y que están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas” le dijo a sus vecinas del country.

Pero mirá que regia la Yanina paseando por el country rumbo al super, le digo. “Sí, pero más vale no encontrarte con esta versión desencajada y sin filtro de la chimentera”, me contestó Irene.