"El verso de la tierra prometida"; el informe de Víctor Hugo para "desmitificar" a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El programa Batalla cultural (C5N) realizó un informe para condenar lo que llaman la "apología del éxodo" en Argentina, atribuyéndole a los grandes medios (Clarín a la cabeza) la intención de desprestigiar al país gobernado por Alberto Fernández.

El ciclo conducido por Víctor Hugo Morales recopiló las opiniones de comunicadores que se muestran muy críticos con la situación argentina ("crisis de valores", "este país es una m...") y al mismo tiempo sugieren un exilio, como principal destino Uruguay.

Pero acto seguido en el informe, comienzan a hacer comparaciones de indicadores uruguayos tomando como base los datos ofrecidos por un corresponsal en Montevideo de la cadena TN. Este periodista asegura que el desempleo en Uruguay es de "14%" (en realidad el último dato del INE ubica ese guarismo en 10,6%) mientras que en Argentina la desocupación asciende a 13,1%. El corresponsal también menciona precios de combustible, alquiler y "café con medialunas" en Uruguay, que son mayores que en Buenos Aires. También habla de la inseguridad en Montevideo y de los problemas de trabajo.

Mientras dan estos indicadores, en el sobreimpreso del programa se lee "El verso de la tierra prometida" en referencia a Uruguay. Y luego son más directos: "El desplome del sueño mediático uruguayo", aseguran en Batalla cultural.

Finalizado el informe, Víctor Hugo Morales condenó la "apología del éxodo". "No hay soluciones en el mundo. No hay un lugar a dónde ir. Ya vieron la comparación que se hace con Uruguay. El que tiene mucho dinero y va a Punta del Este es otra historia. Pero el trabajador de acá, el que no encuentra trabajo acá, ¿se cree que va a encontrarlo con un 14% de desempleo en Uruguay? No hay a donde ir en estos momentos. Entonces la llenan a la gente de frustración. La convencen de que hay que irse y que esa es la única solución para su vida, pero no tiene a dónde ir ni cómo ir", aseguró.

El uruguayo Víctor Hugo Morales regresó este año a C5N con el programa Batalla cultural. "La lucha cultural —dijo en su primer programa— no es ya solo ideológica como en otros tiempos, sino que fundamentalmente es contra la mentira que circula tan masivamente como naturalizada" y apuntó contra su archienemigo, el grupo Clarín.