Hijo y manager de Mario Silva en cruce de versiones sobre la salud del cantante

La internación de Mario "Marito" Silva (66 años) se ha convertido en motivo de preocupación de sus seguidores, pero también de polémica en el seno de su entorno. Mientras que el hijo del cantante de música tropical, Mario Silva Jr., dio cuenta de un situación de extrema gravedad por tres ACV, el manager del músico resta entidad al cuadro.

"Mario Silva esta internado por un cuadro de vómitos. No se encuentra grave ni cosa que se parezca... Hay Marito para rato", se escribió en la página oficial del cantante, aunque luego esa publicación fue eliminada.

Gonzalo Dufour, mánager de Silva, declaró a El Observador que los tres infartos cerebrales que sufrió el músico fueron de "pequeña escala" y que se está recuperando.



"Ahora se lo internó porque tuvo vómitos, y nadie sabía por qué. Se le hicieron estudios, los vómitos ya se cortaron, y mañana se le va a dar el alta", agregó. "Tiene sus nanas y está delicado, pero no está grave. Lo que dijo su hijo está fuera de lugar", consideró.

Silva Jr. reaccionó a estos comentarios y reafirmó que su padre está grave. Contó que cuando fue a visitarlo, el músico apenas lo reconoció.

"Me molestó bastante que personas allegadas a él publicaran lo contrario a lo que dije, haciéndole pensar a las personas de que soy un mentiroso, un exagerado. Yo sé lo que hice y porque lo hice. A la gente que lo posicionó en el lugar que estaba, que son ustedes, me resultaba extraño ocultarles cosas", dijo Mario Silva Jr. quien también se dedica a la música.

"Es feo que me tengan a mí como un exagerado, cuando es la persona que más quiero en mi vida. Quien publicó que solo tiene gastritis capaz se olvida que Mario tuvo tres ACV y diabetes crónica, y está en una situación que yo vi, que apenas me reconoció. Estuve toda la noche con él, y ni me habló en toda la noche. Vi a mi padre en situación crítica", añadió.

Mario Silva, de 66 años, fue cantante durante muchos años de la orquesta Sonido Profesional, una de las de mayor recorrido, en especial en el norte del país. Si bien bien nació en Montevideo, Silva comenzó su carrera artística en Artigas a mediados de los '80. Su tono para las canciones románticas conquistó a varias generaciones de público.