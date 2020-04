Versión del Gucci de un tema de Maluma acumula likes y el comentario de su exnovia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Les regalo un fragmento de este, mi tema favorito de esta cuarentena!". Con ese comentario, el músico Gustavo "Gucci" Serafini compartió el video de su interpretación de la canción "Creeme", de Maluma.

La publicación generó miles de reproducciones en pocas horas. También los seguidores hicieron comentarios elogiosos a la interpretación. Entre ellos hubo uno que llamó la atención.

Florencia Quinley, expareja de Gucci hasta hace pocas semanas, le dedicó dos emoticons, uno con un corazón vibrando.

La pareja decidió hacer un alto en su relación para, en la distancia, sanar el vínculo, según dijeron. Ninguno de los dos descarta una eventual reconciliación.



"Hace algunos meses que había cosas que no estaban fluyendo. Como ella puso en su estado de Instagram días atrás, no hay falta de amor, no hubo infidelidad ni engaño y todo se está dando en el marco del respeto. Yo sostengo que es la mujer de mi vida y ojalá podamos volver fortalecidos", declaró Gucci en una reciente nota a Sábado Show.