Verónica Lozano sin piedad contra Rodrigo Eguillor

Una joven de 22 años acusó a Rodrigo Eguillor, de 24, de abuso sexual y todos los medios argentinos se posaron sobre él, al punto que la policía lo retuvo en el aeropuerto en Ezeiza, minutos antes de viajar a España para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Boca y River.

El hijo de la fiscal, que contó detalles de lo que pasó con la joven en las redes sociales, recibió la condena de los comunicadores por su actitud. Verónica Lozano, en el ciclo vespertino que conduce todos los días en Telefé no le tuvo piedad a Eguillor, luego que él amenazó con demandas a quienes lo acusaron por redes sociales por violación. “Él amenazó a todos, a nuestra productora, a todos. ¿A nosotros sabés qué? Nos chupa la concha”, disparó Lozano.

Furiosa, la conductora agregó: “Perdónenme si me tienen que sancionar, porque no voy a decir un huevo, tengo la c… así de estos tipos”.

"No podemos tolerar más a estos tipos que son la verdadera mierda. Nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego”, denunció la mujer de "Corcho" Rodríguez.

Después de explicar qué fue lo que llevó a la joven a hacer la denuncia reflexionó: "¿Porque me invitaste a comer tengo que tener sexo con vos? No mi amor, no tengo ganas, no quiero. Lo peor es que hay muchas chicas que le ponen ‘Potro, mi amor’, ¿Estamos todos locos?”.