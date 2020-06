Verónica Lavalle  revivió su dura infancia: "Fui abusada y pedía monedas en la calle"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Verónica Lavalle dialogó largo y tendido con el programa Modo pillo (laX.uy). Reveló detalles de su dura historia familiar en Buenos Aires, donde vivió episodios de abuso y llegó a practicar la mendicidad.

"Mis padres murieron jóvenes. Mi mamá falleció de un aborto. Tenía 30 y algo de años. Antes no era como ahora, que hay otra seguridad. Yo tenía 13 años", dijo la comunicadora y astróloga de 65 años.

"Yo fui una niña de la calle. No la pasás bien. Me acuerdo que iba a un kiosko y me metían la mano, me toqueteaba. Pero no me permitía llorar. Iba cantando por la calle", dijo y reveló que vivía de pedir monedas o comida por la calle.

Más adelante, Lavalle fue pupila bajo el juez de menores, según narró a los conductores Jimmy Castilhos y Jimena Siri.

Verónica Lavalle forjó una carrera como bailarina en Buenos Aires. Integró elencos de espectáculos de revista y también en programas de TV junto a varios capocómicos.

Sobre su situación amorosa, contó que está sola desde "hace muchos años". Consultada sobre cómo tendría ser un eventual pareja futura, dijo: "No saldría con un chico joven pero sí que tenga un espíritu joven. Que sea compañero".

Pero la astróloga también se refirió a sus diferencias con Sergio Puglia, que se remontan a comienzos de los 2000 cuando ella era parte del programa matinal que conducía Puglia.

"Me saludo con todo el mundo, con mis exmaridos, menos con él. Es la única persona a la cual no saludo. Hay cosas que se rompen y no tienen arreglo", dijo. Consultada sobre los motivos de esa enemistad definitiva dijo: "Es una persona que ya no me interesa", aunque luego agregó:."A lo mejor si se acerca a mí, lo saludaría".

Lavalle regresó este mes con su programa Así es tu día, en las tardes de Canal 10.

Escuchá la entrevista, que comienza en el minuto 34:00.