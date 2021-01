Vero Zaiter, la cantante uruguaya que se define como "demisexual" lanza nuevo trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La artista uruguaya Vero Zaiter lanzó su primer trabajo, titulado "Versátil". Entrevistada por Jimmy Castilhos, la cantante se refirió también a la condición de "demisexual", con la que se siente identificada.

"El término no sé de dónde proviene, pero me define. Solo me puedo sentir atraída por una persona una vez que generé un vínculo afectivo. No importa el género," aseguró.

"Yo me enamoro de la persona independientemente de si es hombre o mujer. La atracción sexual aparece luego de que me enamoro de esa persona sin importarme a que sexo pertenece", complementó luego.

En la adolescencia, la artista comenzó a sentir que no se identificaba con las categorías de comportamiento sexual (heterosexual, homosexual, bisexual o asexual). En diálogo con Castilhos reveló cómo fue su proceso para poder vivir de acuerdo a lo que siente: