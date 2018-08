Julio Ríos reveló qué hizo cuando recibió los audios que motivaron la renuncia de Valdez

El periodista contó este lunes en Las voces del fútbol (1010 AM), cómo procedió una vez que recibió los audios que habrían llevado a que Wilmar Valdez renunciara a su cargo de presidente de la AUF.

El periodista contó que se reunió con su abogado, Jorge Barrera, que le recomendó hablar con Valdez (protagonista del audio) antes de divulgar las grabaciones en su programa. El periodista agregó que el profesional le dijo que evitara hacer una denuncia penal ya que, los audios, carecían de elementos "contundentes o concluyentes" para establecer que había un hecho de corrupción. "Hubiera sido una irresponsabilidad pasar al aire esta grabación", admitió el conductor de Las voces del fútbol.

Ríos repitió en varias ocasiones que su decisión de asesorarse con el abogado Barrera no fue por su condición de ser presidente de Peñarol, sino que se trató de una consulta profesional y que él actuó de acuerdo a lo que el abogado penalista le aconsejó. "También hablé con Eduardo Ache (dirigente de Nacional) para dejar en claro que no había ningún misterio".

"Di todos los pasos que un periodista tiene que dar. El único colega que me llamó para charlar del tema fue (el periodista) Adrián Mozzone (Locos por el fútbol) y no lo atendí pero me quedé dormido", detalló Ríos, ya que Locos por el fúbol se emite de 12.00 a 2.00 AM.

"Wilmar Valdez me agradeció la actitud honesta que tuve con él", agregó Julio. "Di todos los pasos que tenía que dar", insistió Ríos que, un rato después, se comunicó al aire con dirigente de la AUF que confirmó la forma en que el periodista actuó.

Escuchá qué dijo Julio: