"¿Venezuela es una dictadura?"; picante cruce entre Ariel Bergamino y el periodista Leo Sarro

Ariel Bergamino y Leo Sarro protagonizaron un picante cruce durante una rueda prensa del vicecanciller sobre la situación de Venezuela. "¿No estamos ante una dictadura que reprime?", fue la pregunta del periodista de Radio Monte Carlo que inició el conato verbal.

"Estamos ante una situación altamente preocupante, una desvalorización del sistema democrático, un proceso de descrecimiento de la institucionalidad democrática", respondió el jerarca, a lo que Sarro retrucó: "¿Por qué le cuesta decir la palabra dictadura?".

"Porque yo digo lo que quiero, no lo que usted quiere. Si no, no tiene gracia", añadió Bergamino.

El vicecanciller contó que fue "preso polìtico". Luego añadió: "Acá no se trata, señor periodista, de andar por el mundo poniéndole nombre a las cosas. Se trata de trabajar. La política y la historia no se hace con declaraciones y noticias. Se hace con tendencias y hechos"

“Yo digo lo que quiero” sobre Venezuela, sobre si es una dictadura o no. vice canciller Ariel Bergamino pic.twitter.com/CmcIvK0rnq — Leo Sarro Press (@leosarro) 9 de julio de 2019

Luego el jerarca cuestionó el rol de Sarro como periodista. "¿Usted me entrevista para qué? ¿Para que diga lo que pienso o para que diga lo que quiere?".

Si bien Sarro continuó con sus argumentos, el resto de los periodistas hicieron otras consultas y Bergamino optó por finalizar el debate.