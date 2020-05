Venezolana de Santo y seña no dará más la "vueltita" por críticas feministas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El segundo programa de Santo y seña (Canal 4) estuvo en parte dedicado al análisis de las devoluciones que recibió el estreno de parte del público en redes sociales.

Ignacio Álvarez hizo una editorial inicial donde acusó recibo de los cuestinamientos que recibió por haber tratado de forma coloquial al presidente Luis Lacalle Pou en la primera entrevista del ciclo 2020.



"Salimos muy satisfechos con el programa, pero también recibimos una cantidad de mensajes de gente molesta. Podría decir que no pasa nada, pero... nos dolieron mucho algunos mensajes. Tenemos que tomar nota de eso y lo incorporamos porque estamos trabajando para ustedes"; dijo.

"Algunos dijeron que fue irrespetuosa y coloquial la entrevista con Lacalle Pou. No voy a discutir si tienen razón o no, porque no hay una verdad. Hay muchas verdades. Si alguno le molestó, lo lamento en serio. Pero ¿cuál es mi verdad? Mi verdad es que cuando hablo con Lacalle, lo tuteo. Cuando hablo con todos los políticos los tuteo", añadió y citó los ejemplos de la entrevista a Daniel Martínez en la campaña pasada y a Tabaré Vázquez siendo presidente.

Pero en la editorial inicial, el periodista también se refirió a críticas feministas por la forma en la que presentó a la nueva integrante del ciclo, María Alejandra Jaimes.



"Me dijeron de todo, hasta acosador, porque le hice dar una vueltita. cuando la presenté. Tanto hablan de las mujeres y resulta que si una mujer muestra su cuerpo, "ah la estás cosificando". A ver, es parte de su ser. ¿Qué problema que muestre su cuerpo y bailar y que un hombre le haga dar una vueltita"; dijo.

Luego elogió las virtudes profesionales de Jaimes: "A Mariale obvio que no la elegí por el cuerpo que tiene. Ya se dieron cuenta y se van a dar cuenta en cada domingo que pase. Pero el cuerpo también es parte de lo que tiene. Y es lindo".

Agravios y violencia #SantaCatarsis Análisis en el living junto a Abdala y Romero, las críticas en redes de nuestro primer programa siguen dando que hablar 🔥 pic.twitter.com/BPAzKvskNu — Santo y Seña (@santotv4) May 25, 2020

Cuando le tocó ingresar nuevamente a estudio, Mariale no dio la vueltita y se presentó con un vestido negro de escote más cerrado que la semana anterior.

Luego dijo: "Tuve mucho apoyo de la gente que me quiere y que me conoce. Eso es muy valorado para mí. Estoy agradecida", dijo la comunicadora. Luego se dirigió a los autores de mensajes críticos: "Yo quiero invitarlos a que me conozcan. Porque yo creo que prejuzgar a alguien por como se vista, por como habla o por su nacionalidad hace que pierdas la oportunidad de conocer una persona que te puede aportar muchas cosas".