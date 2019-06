Venancio Ramos duro contra periodistas: "Tienen miedo de criticar al Maestro Tabárez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasión Copa América fue escenario de un duro debate entre Venancio Ramos y Juan Carlos Scelza y Pablo Londinsky acerca de la valoración que tiene el periodismo sobre Oscar Tabárez y su proceso.

​El exfutbolista fue crítico con el mediocampo uruguayo y también con la labor de Fernando Muslera en el partido ante Japón. Pero fue más allá y demandó resultados. "El uruguayo, con la mejor selección, se conforma con hacer un buen campeonato. No. Yo quiero ganar", dijo.

Juan Carlos Scelza fue el primero en salirle al cruce y luego fue Pablo Londinsky quien le dijo: "A ustedes (por la generación de futbolistas a la que pertenence Venancio) les duele no haber tenido el respaldo de la gente".

Entonces "Chicharra" estalló. "No, no. Nosotros corriendo por Av. Italia y concentrado en CAFO, jugábamos de igual a igual con Holanda, con Alemania, con el que venga", dijo en referencia a que en su época no existía el Complejo Celeste, entre otras facilidades.

Luego criticó a la nueva generación de periodistas, a los que calificó de "conformistas" y "mamaderas". "Tienen miedo de criticar al Maestro. El Maestro los mira, les tuerce la boca y ustedes se achican", dijo.

El debate fue interrrumpido justo con la conferencia de prensa de Tábarez, por lo que "Chicharra" hizo su último comentario: "Escúchenlo porque se enoja".