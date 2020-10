Veinte años después, Juan Carlos Scelza habló sobre el despido de Bardanca de Canal 10: "No tuve nada que ver"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos Scelza visitó el programa radial Los mismos locos (Urbana FM) para una extensa entrevista sobre sus comienzos, su trayectoria de 21 años en Tenfield y también se refirió al despido de Mario Bardanca de Canal 10, ocurrido en 2002.

En aquel momentos, hubo versiones que lo señalaron como responsable de aquella salida pero consultado por Daniel Richard (Los mismos locos) negó enfáticamente haber tenido incidencia en el comentado despido.

"El que diga que yo hice echar a alguien, es un grandísimo hijo de puta", dijo sin medias tintas y repitió la respuesta que había dado ante la misma consulta en el libro "Son todos una manga de periodistas", de Gerardo Basorelli.

"Me sacás una palabra que no me gusta (por hijo de...). Pero eso me nació decirlo de esa manera", complementó Scelza en el programa de Urbana. Agregó que en aquel momento y también en la actualidad tiene una relación "correcta" con Bardanca. Ambos fueron compañeros muchos años en Deporte total, Radio Carve y Subrayado. "Ahora hace muchísimo que no lo veo", agregó.

En el libro de Basorelli, Scelza se había explayado más sobre los rumores. "Esa es una gran calumnia que en aquel momento se tejió no sé con qué finalidad. Yo no tuve absolutamente nada que ver. No voy a hacer la recopilación de cómo era todo el entorno, todo lo que había, pero nada, no tuve nada que ver", expresó.

El despido de Bardanca se produjo en medio de diferencias con las autoridades de Canal 10 y del noticiero Subrayado. Al periodista le parecía éticamente cuestionable que el mundial de Corea - Japón 2002 no tuviera enviado de Canal 10 y se cubriera con una cámara de Tenfield.

"Las diferencias que tuve en Canal 10 se dieron porque el canal asumió un compromiso económico, hizo un acuerdo con Tenfield. Cambiaron las condiciones de trabajo. Yo estaba desde el 90 en el canal y hasta el momento habíamos funcionado sin inconvenientes. Empezaron los avisos, algún apercibimiento, alguna sanción, alguna amenaza de despido... así se fue dando”, declaró Bardanca en una entrevista a Sábado Show en 2002.

El periodista se negaba al aire a nombrar a Tenfield como proveedor de los materiales que llegaban desde Corea.

“Yo no tengo constancia alguna de que las autoridades de Tenfield hayan tenido incidencia para que yo terminara firmando el despido. Entiendo que fue una diferencia con las autoridades del canal", complementó Bardanca en aquella entrevista.

En la nota de Los mismos locos (Urbana FM), Scelza también abordó su trayectoria en Tenfield. "¿Es difícil ser Scelza?", le preguntaron en referencia a las críticas que se lleva por ser una de las caras de la empresa que suele ser cuestionada.

"No, es sentirte Scelza y saber quién sos. Tenfield es una empresa bárbara para laburar. Tengo la posibilidad de desarrollar todo lo que hago y laburo muy bien. Después, lo que la gente teje de afuera es cuestión de la gente", respondió el periodista.

También abordó el quebranto de salud que padeció el año pasado cuando fue intervenido de un tumor renal. "Como soy yo, no le dije a nadie. Un día antes dije en mi casa que me operaba al día siguiente", reveló.