Vanesa Britos tras detención de la hermana de Nicolás De la Cruz: "La pasamos muy mal"

Vanesa Britos estuvo esta semana en el programa Algo contigo de Canal 4 —también visitó PH en el mismo canal— donde habló de sus ganas de ser madre nuevamente, la vida lejos de Uruguay y de que resolvió suspender el recital que daría este domingo en La Trastienda, porque "sería una irresponsable" si lo llevara a cabo.

Luis Alberto Carballo aprovechó la oportunidad e indagó en cómo repercutió en su familia el hecho de que la hermana de su pareja, el futbolista Nicolás De la Cruz, haya sido detenida en Argentina cuando traficaba 40 kilos de cocaína, según se informó a fines de noviembre.

"Somos una familia fuerte, pero te pega, proque quieras o no es la hermana", dijo la cantante de música tropical. "Cada uno elige el camino que quiere caminar. Yo, en mi caso, no tengo vínculo con ella; Nicolás tampoco, por supuesto", aclaró y prefirió no explayarse en el asunto.

"No voy a hablar del tema porque no me corresponde, pero sí la pasamos muy mal porque fue algo que a Nico le chocó mucho porque es un pibe sano, tranquilo, que viene trabajando mucho en su carrera y que por una cosa extra le manchen la imagen con algo que no tiene nada que ver, pega fuerte", remarcó Britos.

Además, se quejó del tratamiento que la prensa le dio al tema y aseguró: "Es una mezcla de palabras y cosas que enriedan todo y ya meten a la mujer, a las hijas. No me gustó para nada cómo se manejaron con ese tema".

El show que Britos daría en La Trastienda el domingo será reprogramado, pero todavía no se comunicó la nueva fecha.