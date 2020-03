Valeria Tanco "quebrada" tras críticas por un comentario sobre su pareja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La grandeza de mi pareja con este anuncio es increíble. Deseo que todos los uruguayos seamos así de nobles". Ese comentario de Valeria Tanco, la noche en que el presidente Lacalle Pou anunció una reducción temporaria de los sueldos públicos superiores a 80.000 pesos, generó una catarata de respuesta en Twitter.

En pocas horas, la conductora de Vespertinas (Canal 4) recibió algunos cuestionamientos, sobre todo de seguidores que le enumeraron pérdidas y seguros de paro en el sector privado frente a la rebaja salarial de los públicos, entre los que se encontraría la pareja de Tanco.

Una de las colegas que comentó la publicación de Tanco fue María Gomensoro. "La solidaridad viene del esfuerzo de todos los sectores Públicos y Privados. Bien", le escribió la ex Consentidas.

La solidaridad viene del esfuerzo de todos los sectores Públicos y Privados.

Bien. — Maria Gomensoro (@MariaGomensoro) March 26, 2020

La respuesta de Tanco generó aún más polémica. "María, perdón. Pero lo de los sectores privados no la veo por la neblina. ¿Hay sueldos privilegiados (que ni es el caso de mi pareja)que se estén bajando?", le escribió a Gomensoro.

María, perdón. Pero lo de los sectores privados no la veo por la neblina. ¿Hay sueldos privilegiados (que ni es el caso de mi pareja)que se estén bajando? — valeria tanco (@valeriatanco) March 26, 2020

Cuando otros seguidores le mencionaron las 60.000 solicitudes de seguro de paro, entre otros perjuicios de la actividad privada, Tanco se declaró arrepentida del comentario. "No estoy hablando de empleados de sectores complicados. Hablo de otra cosa. Pero igual fue un comentario a María del que me arrepiento", escribió.

Otros usuarios comenzaron a hacer especulaciones críticas sobre el posible salario de la pareja de Tanco. Uno de ellos bromeó: "¿Salís con el presi?" A lo que la comunicadora respondió: "Nooooo. Alguien en el borde de la franja que se rompe el tunes y que ni siquiera está en teletrabajo".

Luego de la polémica, Tanco se declaró "quebrada" por el nivel de violencia de algunos de los comentarios recibidos. Fijó un mensaje en Twitter con el comentario: "FIN. Me ganaron. Solo tweets de difusión y noticias".

Luego aclaró: "No me enojé. Me angustié y descuidé a mi familia y no trabajé porque no pude. Y sí, lograron quebrarme".