Valeria Mazza polémica con el feminismo

Hace unos días, Valeria Mazza fue invitada por su amiga y excompañera de colegio, Maju Lozano, a su magazine de El Nueve Todas las tardes, donde brindó su opinión sobre el feminismo, causando una ineludible polémica.

"Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, pero queda un largo camino por recorrer. Pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha", manifestó, para luego deslizar un comentario que tuvo una fuerte repercusión.

"Creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas", expresó.

Una vez pasada la tormenta, Mazza aludió a la controversia por sus dichos en Almorzando con Mirtha Legrand. "Hice un comentario y me criticaron mucho, pero soy feminista, chicas", comenzó diciendo la modelo, entre risas, para luego aclarar con seriedad qué había querido decir inicialmente. "Para mí no somos iguales, pero eso no quiere decir que no esté a favor de la lucha por la equidad, tenemos que tener que ocupar los mismos papeles, hemos ganado muchas batallas, pero falta", subrayó .

Sin embargo, el tópico no dejó de debatirse en ese momento. Una frase posterior de Valeria volvió a suscitar un breve pero tenso intercambio, en este caso con la bailarina e influencer Sofía Morandi. "Cuando hablé de la feminidad, quise decir que un grupo de mujeres en topless gritando en un espacio público no me representa", dijo Mazza contundente. Morandi tomó sus palabras y le manifestó su preocupación ante los casos de mujeres a las que se les prohíbe amamantar en público. "Uno ve a los hombres en cuero gritar en la cancha y no se genera lo mismo, no entiendo cuál sería la diferencia", cuestionó la joven participante de "Bailando por un sueño", ante lo que Mazza permaneció en silencio.