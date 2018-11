Valeria Mazza contó qué le exigía su marido después de sus embarazos

En los últimos días, Valeria Mazza estuvo en el centro de la polémica debido a sus declaraciones sobre el feminismo y su movimiento en Argentina. Primero, en el programa Todas las tardes (Canal 9 de Buenos Aires), de su amiga Maju Lozano, sostuvo que las mujeres no tienen "que ocupar el mismo lugar que los hombres" porque no siente que las personas de

ambos géneros sean iguales (ni tampoco que deban serlo).

Más tarde, en Almorzando con Mirtha Legrand , Mazza se refirió a sus dichos enfatizando que se considera feminista, pero que no se siente representada por "un grupo de mujeres en topless gritando en un espacio público".

Eso no fue lo único resonante en su conversación con la anfitriona del programa. Legrand le consultó acerca de un rumor relacionado a su marido, Alejandro Gravier : "¿Es verdad que cada vez que tenías un chico, tu marido te mostraba una foto de antes y te decía: 'Tenés que volver a ser flaca como esta foto'?". La modelo, muy naturalmente,

lo confirmó: "Sí, ¡maldito, maldito!".

Además, aprovechó el momento para comentar su experiencia con la maternidad y hacer una recomendación a las mujeres en la audiencia: "Mujeres, no sufran. Una pone el cuerpo para ser madre con todo el amor, creo que no hay amor más divino que el de una madre, yo lo he puesto cuatro veces y he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Pero no volvés nunca a estar igual. Todo te cambia en la vida. Siempre traté de dar lo mejor".