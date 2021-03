Valdés repasó el comienzo de su relación con Tinelli y aclaró: “Yo no era la mujer de nadie”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes, durante su participación en el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammón, Guillermina Valdés repasó el inicio de su relación con Marcelo Tinelli.



“¿Cómo lo conociste a Marcelo? ¿Los presentó una amiga en común?”, preguntó el conductor. “Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo”, aclaró Guillermina, y pasó a contar su historia.



“A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien”, reflexionó la necochense. “Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”, analizó sobre su vínculo con Sebastián Ortega,



Respecto al vínculo Ortega-Tinelli, la actriz señaló: “Una relación de amistad no era. No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Habían trabajado juntos y eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad”, aclaró Valdés.



“Si había un cumpleaños de 150 personas, nos cruzábamos con un ‘hola’ y ‘chau’”, señaló, y admitió tener una relación divina con Paula Robles, la esposa de Tinelli entre 1997 y 2009: “Las dos sabemos perfectamente que no nos cruzábamos”, sentenció.

A continuación, Mammón recordó que cuando iniciaron su relación ambos estaban separados: “Yo estaba divorciada, Sebastián (Ortega) en ese momento estaba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueras) hacía meses. Fue todo muy raro para mí, al nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no le afecte”: reconoció la actriz, que vivió este sufrimiento como un aprendizaje. “Yo no estaba tan expuesta, y de golpe tuve que enfrentarme a situaciones injustas, pero uno aprende y te quedás con eso”.



A la hora de reflexionar a la distancia, la actriz profundizó sobre la sensación de injusticia que la persiguió durante tanto tiempo. “Fue difícil para todos, había una cosa de irrealidad y de un montón de gente hablando y yo soy como muy justiciera”, admitió y reveló el consejo que le brinca Marcelo al respecto: Él me dice ‘no respondas, porque los temas si los iluminás, crecen’”, cerró Valdés.