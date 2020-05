Val Kilmer lucha contra el cáncer y explica por qué dejó de ser Batman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Val Kilmer habló sobre su decisión de alejarse de la franquicia Batman luego de interpretar al justiciero enmascarado en Batman Forever, que se estrenó en 1995.

Durante años el actor dijo que no volvió a interpretar a Bruno Díaz en Batman y Robin (que era el plan inicial cuando aceptó suplantar a Michael Keaton en la saga), debido a conflictos de programación con otro proyecto que estaba trabajando: El Santo. Si bien había historias de la producción de Batman que mostraban a Kilmer como un actor complicado (“Quería trabajar en La Isla del Doctor Moreau porque Marlon Brando iba a estar en el elenco. Así que nos dejó a última hora”, dijo Joel Schumacher, director de Batman Forever y Batman & Robin a The Hollywood Reporter).

Fue en los últimos días, gracias a un perfil publicado por The New York Times, que Kilmer contó una razón importante por la que no estuvo más interesado en volver a ser Batman.

En el perfil, Kilmer (quien tiene dificultades para hablar después de un procedimiento en su tráquea debido al cáncer de garganta), dice que disfrutaba interpretando personajes con profundidad, como Doc Holliday en Tombstone. Y si él no iba a hacer eso, quería divertirse interpretando personajes entretenidos. También dijo: “me hubiera encantado haber sido un habitual en Saturday Night Live”. Y sobre Batman Forever, Kilmer dijo haber tenido un momento de reflexión donde se dio cuenta que el personaje de Batman, no era ni especial ni divertido para él.

Kilmer explicó al Taffy Brodesser-Akner del Times que un día, durante la producción, permaneció con el traje de Batman puesto porque escuchó que algunos invitados especiales se detenían en el set: el multimillonario Warren Buffett y su familia. Sin embargo, los niños no tenían interés en hablar con Kilmer, solo querían jugar con los accesorios y viajar en el Batmóvil, señaló el actor. Fue entonces cuando Kilmer se dio cuenta de que cualquiera podía usar la máscara. “Por eso es tan fácil tener cinco o seis Batman”, dijo Kilmer. “No se trata de Batman. No hay Batman”.

En cuanto a esas historias en las que dinamitó muchos proyectos futuros para sí mismo al ser un terror en los sets, que incluyó también a Batman Forever, Kilmer dijo: “Todos tienen que encontrar su propia salvación. Cómo vivir y con qué moralidad, y descubrí que la parte por la que me siento mal es lastimar a alguien en el proceso”, dijo.

La partida de Kilmer como Batman fue suplida por George Clooney en Batman & Robin de 1997, que es considerada por la mayoría (fanáticos y críticos) como la más débil de todas las películas de Batman.

Fue un verdadero desastre y Batman no volvería a aparecer en la pantalla grande hasta que Christopher Nolan tomara la posta con Batman Begins en 2005; esta vez con Christian Bale como protagonista, quien volvería en las siguientes y premiadas dos entregas. Luego Ben Affleck tomó las riendas del personaje en dos películas.

Y ahora es Robert Pattinson el nuevo Batman. El actor se puso a las órdenes de Matt Reeves quien dirigirá The Batman, producción que está en pausa por la pandemia del coronavirus.