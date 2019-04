Las vacaciones de Annasofía Facello con su madre en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Annasofía Facello sigue acumulando millas y experiencias por el mundo. Por estos días, eligió Río de Janeiro para un viaje muy especial: unas vacaciones en compañía de su madre.

Desde las redes sociales, la joven comunicadora de Canal 10 comparte imágenes de la estadía. Playa, descanso y risas son el denominador común de las fotos.

"La vida viene en oleadas, como un mar", escribió junto a una de las imágenes en referencia a la canción de Lulu Santos "Como Uma Onda". En la foto posa en bikini en Armação Dos Búzios (Río de Janeiro).

En otras imágenes, Annasofía aparece con su madre, compañera de viaje. "Amor de madre", comentó la conductora junto a las postales.

Annasofia Facello viene de un comienzo de año intenso tras las grabaciones de Escape perfecto y del programa que conduce en solitario en Canal 10 Brew Master.

Gran amante de los viajes, el año pasado la hija del diputado Guillermo Facello recorrió varias ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia en un periplo de varios meses.

"Me gusta mucho viajar. Estuve en Estados Unidos porque mi hermana vive allá y este año nació mi segundo sobrino, y a fines del año pasado estuve en Bali, Japón, Madrid y México. Me sirve para crecer a todo nivel. Me gusta conocer culturas nuevas, gente nueva, perder los prejuicios y ampliar mi cabeza. Si uno tiene la posibilidad, está buenísimo poder hacerlo. Yo lo hice por mis propios medios, por más que en Instagram me preguntaban quién me bancaba los viajes. Por ahora me banco las cosas yo misma. Yo ahorro para viajar, que es la mejor manera de gastar la plata", declaró en una entrevista para Sábado Show.