Las vacaciones de Andy Vila y su novio en el Caribe mexicano

Andrea Vila y su novio Emiliano Álvarez resolvieron tomarse unas vacaciones a puro sol y playa en el Caribe mexicano. En concreto, la pareja se hospeda en Holbox, la isla más cautivante de la Riviera Maya.

Desde allí, la conductora de Andy Vila comparte fotos y videos sobre las bondades del agua de coco o postales de un paseo en barco por el agreste Cabo Catoche.

Semanas atrás, Vila confesó que planeaba un viaje a pesar de la situación de pandemia y las amenazas de nuevas cepas de COVID-19.

Sí viajaría, de hecho estoy mirando destinos. Sin dudas no va a ser igual que los viajes de antes, y hay que cuidarse mucho. Pero en lo personal tengo las dos vacunas hace más de un mes y me siento más tranquila. Es una decisión muy personal. Nada nos asegura que no nos contagiemos, así que por supuesto sigo usando mucho el tapabocas, lavado de manos y todo lo que

esté a mi alcance", declaró a Sábado Show.