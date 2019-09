Las vacaciones entre amigas de Verónica Piñeyrúa en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mentalera Verónica Piñeyrúa hizo un alto en sus tareas de docencia y de comunicadora para partir a Brasil en compañía de dos amigas.

"La Piñe" y compañía disfrutan de la playa y de la movida noctura de Río de Janeiro. "Tremendo el paseo de hoy", escribió por ejemplo al compartir imágenes de un recorrido embarcada por Arrial Do Cabo.

En Barra da Tijuca, las amigas también hicieron playa hasta el atardecer. "Otro día maravilloso en Río", escribió la conductora de Mentaleros (Azul FM).

Piñeyrúa también bromeó con su look de playa, con un pareo en la cabeza. "Mis amigas me dicen que no tengo onda".

"Nada más lindo que viajar y disfrutar con amigas... y qué amigas. Las amo. Por 30 años más de amistad", escribió en otra publicación.