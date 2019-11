¿Quién es la uruguaya que conquistó a Federico Bal?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Era uno de los solteros más codiciados de la vecina orilla una vez que se confirmó su separación de Bianca Iovinetti. Enfocado en su trabajo, viajó a Uruguay para presentar su película, Crímenes imposibles, y ahí se encontró con Melina Carballo, ex Miss Uruguay.

El galán y la diosa se instalaron el fin de semana en Enjoy, donde fueron captados compartiendo comidas juntos, al tiempo que Federico subió a su Instagram una misteriosa foto desde una de las habitaciones de resort, con Melina de espaldas, que lucía una chaqueta que dice: "No te adaptes a lo que no te haga feliz".

Pero esto no es todo: Melina publicó ayer, en su Instagram, un video con Federico mientras viajaban juntos cantando Mañana es too late, el nuevo hitazo de Jessee & Joy con JBalvin con el siguiente comentario:

Una vez que trascendieron las imágenes de Bal con Carballo, el actor decidió hablar sobre el tema y admitir su romance, a pesar de que la misma llevaba apenas 24 horas. A pesar de haberla conocido el fin de semana, Federico no dudó en cambiar el pasaje de regreso a la Argentina para quedarse un día más en Uruguay y conocerla mejor.

“Compartimos momentos muy lindos y tuvimos la suerte de cruzar los caminos, la conocí en una fiesta, en un boliche muy lindo, me pareció una mujer hermosa y pasamos un día en Punta... iba por un día y son esos momentos de la vida en que conocí a una chica uruguaya con el que pasamos un domingo muy lindo”, confesó Fede al portal Exitoina.

El actor y director de “Crímenes imposibles”, aclaró: “No estoy enamorado, pero me pareció una mujer hermosa. Y en un viaje, a veces, cuando uno no planea las cosas está buenísimo sorprenderse. Yo soy un tipo súper estructurado: si el buque sale a las 11, yo 9 y media estoy ahí tomando mi café. Pero apareció esta mujer”, concluyó.