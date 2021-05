Ahora es turno de ellas: el ranking de las siete solteras más codiciadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del revuelo generado por el top siete de solteros más codiciados de Uruguay, Paula Echevarría confeccionó en De Taquito (Radio Universal) el ranking de mujeres más codiciadas y actualmente sin pareja.

"Son mujeres de diferente rubro y de diferente personalidad. Algunas viven su soltería de manera auténtica y liberadora. Otras son más dulces y están esperando el amor", dijo la periodista.



El primer lugar de la lista lo ocupa Patricia Wolf. Recientemente separada de su esposa Agustina Zuasnabar, la modelo y conductora disfruta de la maternidad, de su hijo Dani, de 20 años.

Wolf agradeció haber sido incluida en la lista y habló de las cualidades de una eventual pareja. "Me gusta la gente que va para adelante oportunamente. Me gusta la gente que tiene humor... es muy amplio lo que me gusta. Depende también del momento y del lugar. No sé qué me atrae en realidad", agregó.

Soledad Ramírez fue la siguiente nominada. La cantante e integrante de Poné Play fue definida como "it girl" por Echevarría.

"¿Qué me gusta de una persona? Me gusta mucho una persona que me haga reír. El humor y la chispa me conquista. También una persona con espontáneidad, con ocurrencias, con ideas y planes. Hacer muchas cosas distintas. También me importa su gusto por la música; si canta o toca un instrumento, 100.000 puntos para conquistarme", reveló Ramírez.

Echevarría nombró luego a Mónica Willengton como la siguiente soltera codiciada. La comunicadora dio su testimonio en De taquito y nombró el "buen humor" y la condición de "aventurero" para un eventual candidato. "No hay mejor plata invertida que en nafta o un tickets aéreos", contó.

A la siguiente soltera más codiciada le dio "vergûenza" dar testimonio, según revela Echevarría. Se trata de Carolina Domínguez, la periodista uruguaya que está radicada en España.

La modelo Martina Graf también integra la lista. "El primer requisito es que haya hecho terapia y haya terminado. El autoconocimiento y saber cómo gestionar las emociones es muy importante", dijo y la condición número 2 es el gusto por los animales.

Eunice Castro también forma parte del ranking de las más codiciadas. Contó que llevaba bastante tiempo en soltería. "Me lo tomo con mucha calma. Con el paso de los años uno tiene más seguridad y tranquilidad y mira muy bien para dónde va", declaró.

La periodista Patricia Madrid también accedió a dar testimonio. "Me pareció muy gracioso cuando me avisaron de este listado. Gracias", dijo. A la hora de las condiciones para candidatos, la comunicadora enumeró: "En primer lugar el buen sentido del humor. Cuando he tenido compañeros en la vida, he procurado que tengan buen sentido humor. Después, alguien que acompañe y el compartir cosas. Y después hay dos cosas fundamentales: que la persona sea honesta y que tenga pasión por lo que hace. A mí me apasiona lo que hago día a día. Así que me gustaría compartir eso, el vibrar por las cosas que una hace", dijo.