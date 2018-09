La triste despedida de Ariana Grande a su exnovio, Mac Miller

Ariana Grande, quien ha tenido que afrontar varios golpes duros en los últimos años, publicó el domingo en su cuenta de Instagram una conmovedora despedida a su exnovio, el rapero Mac Miller, quien fue hallado muerto el viernes 7 de setiembre, por causa de una sobredosis.

Grande hasta ahora sólo había publicado una foto de Miller, al otro día de conocerse la noticia de su muerte. La imagen parece sacada por ella misma, y muestra al músico en blanco y negro, sentado en el piso.

Y el domingo rompió su silencio compartiendo una grabación privada, de un momento de complicidad entre la pareja, en el que se ve a Miller riendo y divertido. Junto a eso, la cantante pop escribió: "Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía 19 años, y lo haré siempre. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer".

"Eras mi amigo más querido, por tanto tiempo, sobre todas las cosas. Lamento tanto no haber podido arreglar o quitarte tu dolor. Realmente quería. El alma más linda, más dulce, con demonios que no merecía. Espero que ahora estés bien. Descansa", cerró.

Miller tenía problemas con las drogas hacía años.