Tristán sufrió una caída y se fracturó la cadera

Tristán sufrió una caída el viernes pasado, se fracturó la cadera y mañana lo operarán en la clínica La Providencia. Su hijo Federico Díaz Ocampo contó lo sucedido en Confrontados, el ciclo de espectáculos de Canal 9 de Argentina. "Mi papá está muy bien. Ya se quiere ir a casa. Le tocó pasar el fin de semana internado y se hizo largo, pero había que conseguir la prótesis y ya está listo para la operación", contó.



¿Qué sucedió? "Fue el viernes, mi papá estaba en una óptica frente al Hospital Alemán, donde tiene amigos y estaba tomando un café. Cuando se levantó de la silla, trastabilló, se cayó y se fracturó la cadera. No se sabe si el hueso estaba roto o se rompió por la caída. Yo estaba cerrando un show en zona sur cuando me llamaron. Lo llevaron en una ambulancia al Hospital Fernández y yo fui directamente ahí para firmar el traslado a la Providencia. Mi hermana está viajando de Córdoba mañana".



Tristán, de 83 años, acaba de regresar de un viaje de placer con su hijo. "Hicimos un viaje hermoso, recorrimos Perú, Francia, Italia, diez países en total. Y caminó un montón y no le pasó nada. Por suerte le pasó acá, que tiene su obra social. Llegamos hace unos días. Está bárbaro. No puedo creer el espíritu que tiene. En el viaje tuvimos una conexión increíble, de padre a hijo".



Federico contó que hace tres años que dejó Mar del Plata, donde vivía, para cuidar a su papá. "Hoy vivo en su departamento. Mi ingreso es un alquiler y algunos shows pero estoy atento a mi papá". Además, dijo que ni él ni Tristán podrán aceptar las propuestas de trabajo para la temporada de verano.



Luego, Díaz Ocampo se refirió también al juicio que le ganó a Cinthia Fernández por acoso. "En realidad mi papá le ganó el juicio hace siete años pero recién ahora salió la parte penal y le embargaron el sueldo a ella por 200.000 pesos. Ya decidimos que esa plata, cuando la cobremos, la vamos a donar al Hospital de niños. Que sea para alguien que lo merezca, no queremos esa plata que no viene de algo lindo". Cuando una de las panelistas le sugirió que le dejara el dinero a Cinthia, que tiene tres nenas chicas, Federico contestó: "Mi papá también la está pasando mal. Cinthia se portó muy mal e insultaba a mi papá todo el tiempo. También tenemos un juicio con Guillermo Marín, el productor. Fue por una fractura en las dos muñecas, cuando trabajaba en una obra que producía Marín. Le pagó un brazo y por el otro le ofreció mucho menos dinero. Mi papá no aceptó y le dijo que le iba a tener que pasar la misma plata por ambos brazos. Eso, cuando lo cobremos, no lo vamos a donar".