Una de las Trillizas de oro reveló jugada propuesta de su marido

Los famosos suelen desinhibirse más de la cuenta en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y con las Trillizas de oro no fue la excepción.

Luego que el trío de invitadas entraran en confianza, el conductor preguntó a una de ellas, María Emilia Fernández Rousse: ¿Tu marido es el que tuvo la fantasía de estar con las tres?”. Y ella contestó sin vueltas: “Sí… Después de muchos años les dije a mis hermanas”.

Sorprendido por la respuesta, Andy quiso saber más, pero la cantante y conductora fue contundente: "No quisieron".

María Emilia, de todos modos, contextualizó cómo salió esa jugada iniciativa de su marido, Oucrrió después que Andy Kusnetzoff le preguntara a la rubia si duerme en cama separada con su pareja. Luego de que ella le contestara que no solo lo hace en cama distinta, sino en cuarto diferente, el conductor fue por más y le consultó si era cierto que su marido le propuso pasar una noche con ella y sus dos hermanas. “Él no me conocía, entró a un cine y vio la publicidad de shampoo que hacíamos. Mirando la pantalla pensó ‘Qué fiesta me haría con las tres’. Después de muchos años se los dije y ellas no quisieron", respondió Emilia.