Las Trillizas de Oro sobre la relación de Julio Iglesias con las mujeres: "Hoy, iría preso"

Alegraron y entretuvieron a chicos argentinos de varias generaciones con sus programas televisivos pero, además, se hicieron conocidas en varios países europeos y latinoamericanos por haber acompañado a Julio Iglesias como coristas en varias de sus presentaciones, en 1978 y 1979. Ahora, Maria Laura, María Emilia y María Eugenia, las Trillizas de Oro, se atrevieron a contar pormenores de la relación que las unió al ídolo español y apuntaron contra él por el trato que tenía con las mujeres.

A punto de estrenar su nuevo programa en KZO, junto al Pato Galván, las conductoras recordaron esos dos años de gira junto al astro español en una entrevista concedida al ciclo radial Falta de respeto.

"Hoy estaría en cana Julio Iglesias, porque no solamente se le acercaban, o él se acercaba a las minas, sino que las tocaba. Les daba besos en la boca a todas. Hoy, estaría con cadena perpetua", afirmó María Eugenia, refiriéndose a la relación que el cantante establecía con sus fans.

"Las seguidoras muertas con él, hacían cola", agregó María Laura. Las tres, sin embargo, aclararon que aquellos eran otros tiempos, con otros códigos de conducta. "Era un maestro. Este señor sigue siendo un genio", explicó María Emilia, y María Eugenia agregó: "No tenía ego. Vos veías lo que era la gente con él y él con la gente, y era maravilloso".



Cuando se les preguntó si con ellas tenía el mismo comportamiento, aclararon: "Nunca pudo porque estábamos rodeadas por mamá, papá, Lalo, nuestro representante; pobre tipo, no podía ni mirarnos. Teníamos 18 y él 37. En esa época no éramos fanáticas, entonces eso te ayuda a ser compinche. Él nos trataba como sus niñas".

Pero no todas las mujeres que lo rodeaban habrían corrido la misma suerte. Según María Emilia, algunas "golpeaban la puerta -de la habitación del cantante- y preguntaban: '¿Terminaste? ¡me toca a mí!'. No podemos dar nombres. Están todas vivas", aseguró entre risas.

María Laura, en tanto, aporto otro detalle: "las nuevas subían por la escalera y las otras, bajaban por el ascensor. Salía una de la habitación y entraba otra, y no se cruzaban".