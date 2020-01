Tribunal ordena a Canal 10 a indemnizar a Jorge Traverso por daño moral y derechos de autor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pulseada judicial entre Jorge Traverso y Canal 10 entra en las fases finales tras cuatro años de proceso. Un tribunal de apelaciones ordenó a Saeta a indemnizar al periodista por concepto de daño moral y derechos de autor, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

La decisión fue apelada por Canal 10 y el caso continuará en la Suprema Corte de Justicia.

Traverso trabajó en Canal 10 por 24 años. En 2014 la relación laboral terminó en malos términos, cuando el periodista preparaba una nueva temporada de su ciclo Hablemos. El canal le ofreció un nuevo contrato que el comunicador no aceptó en su momento.

Dos años después, Traverso demandó a Saeta por daño moral y por los derechos de imagen por la retransmisión de Hablemos en Canal 7 y en TCC.

Por concepto de daño moral, los jueces determinaron una indemnización de 10.000 dólares, informó el semanario.

Traverso también demandó un resarcimiento por concepto de derechos de autor referido a Subrayado. A su entender, la labor que realizaba "no se limitaba a la simple transmisión de las noticias del día o al simple interrogatorio de las figuras invitadas, sino que su labor se caracterizaba por el valor agregado de sus análisis y comentarios". Pero el Tribunal desestimó este argumento.

Semanas atrás y entrevistado por Sábado Show, Jorge Traverso se refirió a la demanda judicial con Canal 10. "Lo que ocurrió es que después de 20 y pico de años como funcionario no me puse de acuerdo con Canal 10 en un contrato que me ofrecieron. No es que me echaron ni nada eso. Me ofrecieron un contrato de tres años y ese contrato no me satisfacía en un aspecto que era muy importante para mí y no era el económico. Nos pusimos muy fuertes las dos partes y decidimos desvincularnos", comentó.