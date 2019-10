Tremenda reacción de Pampita al ver las fotos hot de Luciano Castro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Ardohain, en su ciclo Pampita Online (Net TV de Buenos Aires), se hizo eco el jueves de las repercusiones que generaron la viralización de las fotos de Luciano Castro y sorprendió por su reacción, mientras veía las imágenes por primera vez con el programa al aire.

La modelo hablaba en el escritorio con sus compañeros de la polémica que se generó y pidió que le acercaran un celular para ver de qué estaban hablando. Luego de advertir que no mostraría la pantalla al público comentó: "Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner".

Después, para echarle más leña al fuego, la jurado del Bailando agregó: “Qué bien que está, qué bárbaro".

Por su parte, Ángel de Brito fue el encargado de comunicar cuál fue la reacción del actor frente a la viralización del material que lo muestra desnudo y aseguró que se siente muy apenado. “Dijo que no le importa que lo vean desnudo pero que sentía mucha pena por sus hijos”, contó el periodista en su programa El Espectador, por CNN radio.

Según informó el periodista, el protagonista de Pequeña Victoria (lunes a jueves a las 22.00, en Canal 4) pidió una restricción legal para que no se muestren en ningún medio de comunicación. “En las redes ya está rebotada en todos lados, es muy difícil”, agregó el conductor y aseguró que, según las hipótesis de Castro, esas imágenes fueron filtradas de Instagram.