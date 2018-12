Tremenda declaración de Nicolás Cabré a Laurita Fernández

Todo parece indicar que el amor llegó para quedarse entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández . Quizás por obra de Cupido, el actor se muestra cada vez más abierto a expresar sus sentimientos en público y el romanticismo parece no faltar entre la popular pareja.

Tanto es así que el protagonista de Mi hermano es un clon tuvo hoy un gesto que no solo dejó sin palabras a la bailarina sino que la emocionó hasta las lágrimas. Cumpliéndose el viernes el último programa de Dale que va, el ciclo que la jurado de ShowMatch conducía hasta en Radio Vale, de Buenos Aires, Fernández recibió un llamado telefónico que no fue el

de un oyente más. Su novio le dio una sorpresa y le dijo al aire lo mucho que la quiere.

"Estoy tratando de comunicarme con el amor de mi vida", comenzó diciendo Cabré y generó en su novia una explosión de alegría. "Ay, ¡qué sorpresa! Hola, mi amor", respondió ella.

Y el actor prosiguió con su amoroso descargo: "Sabés que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza, pero ayer me llamaron y me dijeron de sorprenderte. No sabía si hacerlo, pero después pensé que éste es un lugar que disfrutás mucho y que te sirvió de refugio muchas veces. La gente que trabaja con vos te quiere mucho para llamarme y pedirme que te salude".

Tras esto, Cabré continuó diciendo: "Me di cuenta de que me estaban dando la posibilidad de formar parte de un momento que para vos va a ser inolvidable. Acá estoy para decirte que te amo, que te admiro mucho y que te felicito. Es un placeracompañarte y es un orgullo estar al lado tuyo, acompañándote en la vida, tener el privilegio. No te voy a desear suerte para lo que venga, porque no la necesitás, porque sos una laburadora impresionante. Es un orgullo para mí compartir la vida con vos y ojalá esté a la altura para compartir este momento, muchos otros y el resto de nuestras vidas. Nada, te quería saludar", resumió.



La bailarina no se quedó atrás y también le profesó su amor: "Yo también te amo. Me dejaron sin palabras", expresó antes de despedirse del actor.

Fernández y Cabré se conocieron a comienzos de año, cuando ella se incorporó como protagonista de la comedia musical Sugar. En septiembre, la ser interpelada por su compañero de jurado en el "Bailando por un sueño 2018", ella confirmó los rumores de romance.