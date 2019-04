Trasladan a Buenos Aires al cantante Sergio Denis, accidentado hace un mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante argentino Sergio Denis, que sufrió el pasado 11 de marzo graves traumatismos al caerse de un escenario, fue trasladado este sábado a Buenos Aires para continuar con su tratamiento de recuperación, informaron fuentes oficiales.

El músico, de 70 años, fue trasladado en un vuelo sanitario desde la ciudad de San Miguel de Tucumán (noroeste), donde permanecía ingresado en un hospital desde el accidente, hasta la capital argentina.

Ya en Buenos Aires, el cantante seguirá con su tratamiento en la clínica privada Feni.

La dirección del Hospital Padilla de Tucumán, donde estaba ingresado Denis, informó en un comunicado que Héctor Omar Hoffmann -verdadero nombre del artista- fue trasladado a Buenos Aires "para continuar con su tratamiento y rehabilitación neurológica".

"El procedimiento fue coordinado entre el personal de la Terapia Intensiva 1 de esta institución y el equipo de traslado aéreo sin complicaciones. El paciente se encontraba estable, con sus parámetros vitales controlados", indica el parte oficial.

Según el comunicado, los familiares directos del cantante "estuvieron presentes en todo momento" del operativo de traslado.

El jueves pasado, Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, había indicado en declaraciones a medios locales que la familia del músico había solicitado el traslado a la capital argentina.

"Hay que considerar que la familia vive lejos, para ellos es una dificultad que esté internado en Tucumán", explicó Fernández.

Según la directora del centro de salud tucumano, Denis es "un paciente que responde a los estímulos con apertura ocular, a estímulos dolorosos y en algunos momentos pudo responder con la mirada ante alguna pregunta".

Denis ya había estado grave en 2007, cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay, que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales.

El cantante, cuya caída mientras actuaba en marzo en un teatro de Tucumán fue registrada con un celular por parte de un asistente al concierto, nació en la localidad bonaerense de Coronel Suárez en 1949 y con 20 años y tras pasar por varios grupos se lanzó en solitario con los temas "Fui un soñador" y "Te llamo para despedirme".

Afectos, editado en 1985, fue el disco más vendido de su carrera, con cerca de 450.000 copias despachadas, que incluía temas como "Nada hará cambiar mi amor por ti", versión del "Nothing's Gonna Change My Love For You", popularizada por Glenn Medeiros.