Toto Da Silveira sobre Tabárez: "No podemos tener un técnico que no puede levantarse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge "Toto" Da Silveira es uno de los periodistas que reclama con mayor ahínco un cambio en la dirección técnica de la selección uruguaya. Para él, Oscar Tabárez "no hace jugar bien a Uruguay" y su ciclo debería finalizar.

Este miércoles, luego del empate uruguayo ante Venezuela, Da Silveira también argumentó su pedido de recambio por las "limitaciones físicas" del DT. "No puede ser que una selección que aspira ir al mundial tenga un técnico que no puede levantarse y está sentado a un costado de la cancha", dijo el periodista en su programa A fondo (1010 AM).

En la transmisión del partido de Uruguay por Galaxia FM, Toto también había señalado que, a su juicio, la condición física de Tabárez limita que le lleguen indicaciones a los futbolistas durante el partido.

"(Tabárez) no permite, además, que sus compañeros de cuerpo técnico transmitan mensajes (a los jugadores). Podría no estar él, pero podría estar Otero o Rebollo. Es tanto el respeto que le tienen que no se animan ni a disentir con Tabárez", agregó Da Silveira.

"¿Cuáles son los mejores partidos que uno vio de Uruguay en este tiempo? Los que dirigió Coito y los que dirigió Celso Otero en los primeros partidos de la Eliminatoria pasada, cuando conseguimos un logro histórico: ganar en La Paz", añadió.

Con todo, Da Silveira estimó que sería poco probable que se produzca un cambio en la conducción técnica de Uruguay porque ni los dirigentes ni los jugadores estarían dispuestos a "enfrentar" al Maestro. "Parece que los dados están echados. Vamos a seguir con Tabárez como técnico. No lo van a tocar", concluyó.

Da Silveira y Tabárez no tienen diálogo prácticamente desde 1990 y según el periodista, "la relación se terminó para siempre", según confesó en el libro Toto, con su biografía, de Marcelo Inverso.

Allí reveló los detalles de un enfrentamiento que tuvo con el DT durante el mundial de Italia 90 y otro episodio del año 2007.