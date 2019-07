Toto Da Silveira lamentó que no se cumple acuerdo que hizo con Lugano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Da Silveira comentó en su programa A fondo que la selección uruguaya ha dejado de cumplir un acuerdo que había alcanzado de palabra en 2013 con el entonces capitán celeste, Diego Lugano, referido al contacto de los jugadores con los medios.

"Está cada vez más difícil trabajar en el fútbol", comentó Da Silveira en referencia al escaso diálogo de los periodistas con los futbolistas debido a que casi exclusivamente se comunican a través de conferencias de prensa.

El periodista recordó que el acuerdo con Lugano implicaba que además de las conferencias, otros jugadores hablarían con los medios que tenían enviados a los partidos (o eventos) que disputara Uruguay en el extranjero. De esa forma, se recompensaba el esfuerzo de viajar y acompañar a la selección. Pero según Da Silveira, eso ha dejado de cumplirse.

Toto recordó el diálogo que tuvo con el excapitán celeste.

"En el año 2013, un día me apersoné a él (a Lugano) en la ciudad de Recife. Le dije: "Capi, hay un tema. Para los medios cuesta mucho mandar a un periodista a cubrir. Y en este momento hay un problema, Todo se hace en conferencia de prensa, entonces los que hicimos un desembolso para venir acá, tenemos el mismo material que los que no vienen. Porque la secretaría de prensa manda el video de las conferencias y no tenemos ningún diferencial". Lugano me dijo: "Tiene razón". A partir de ese momento, Lugano consiguió que los periodistas que íbamos a cubrir los eventos, además de las conferencias de prensa, tuviéramos un diferencial: acceso a otros dos jugadores para que los medios destacados en el evento, los entrevistáramos", aseguró Da Silveira.

Luego comentó que ese acuerdo no sigue vigente. "Ya no hay más diferencial para los medios que van. Sigue siendo lo de antes. En una época que cuesta tanto todo, que se siga con esta política me parece que es algo que se debe corregir", añadió.

Escuchá el audio completo: