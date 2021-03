Toto Da Silveira revivió un viejo cruce con Gabriel Cedrés: "Es un mal profesional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Da Silveira revivió un viejo y picante diálogo que sostuvo con el exjugador de Peñarol Gabriel Cedrés, quien en la actualidad desempeña funciones como colaborador de Pablo Bengeochea en la dirección deportiva del club.

Cuando Amadeo Otatti aseguró que en el equipo técnico actual cuenta con "referentes" como Darío Rodríguez y Cedrés, el periodista discrepó en su programa A fondo (1010 AM).

"Yo creo que es referente fue el Indio (Olivera). Pudo haber sido Darío Rodríguez en algún momento. Cedrés nunca fue referente de nada. Cedrés era un buen jugador y un mal profesional. Lo digo con absoluta propiedad", sorprendió el Toto.

Luego recordó un suceso de los tiempos en que Cedrés era futbolista de Peñarol. "Un día, después de que se había operado de ligamentos cruzados, Peñarol saca un parte de que no había ido a entrenar porque estaba en el dentista. Yo tenía el dato de que no estaba en el dentista. Estaba en Maldonado y sabía cómo estaba, donde y con quién estaba. Entonces me llamó y le dije: "Usted tuvo la peor lesión que puede tener un futbolista. Si no hace las cosas en serio para recuperarse, compre el Gallito Luis y dedíquese a las ocho horas. No se engañe más", recordó Da Silveira.

Luego puso el ejemplo de su propia recuperación luego del accidente que sufrió en 1987. "Yo estuve muerto y me decían que iba a quedar rengo o no volvía a caminar. Sin embargo, acá estoy. ¿Sabe por qué? Porque me decían que tenía que hacer 30 veces un ejercicio y lo hacía 40".

"Se lo podía decir con autoridad. Porque toda la fortuna que hizo Cedrés en el fútbol la hizo porque Bilardo lo llevó a Argentinos Juniors y de ahí saltó a River y a Boca. Bilardo no lo iba a llevar porque estaba convencido de que tenía los ligamentos cruzados. Y yo desde Río le dije que no, que estaba falto de información. Le dije que lo habían operado y al principio no había hecho las cosas como es debido pero después sí. "Entonces lo traigo", me dijo Bilardo. "Pero este va a saber que lo traes vos", continuó.