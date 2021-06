Toto Da Silveira reveló dura interna con Joel Rosenberg: "No hablé nunca más con él"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge "Toto" Da Silveira celebró la semana pasada el 60 aniversario del comienzo de su carrera como periodista deportivo. Un 3 de junio de 1961 debutó en los comentarios de un Nacional - Rampla por Radio Sarandí.

En su programa A fondo (1010 AM), hizo diferentes consideraciones y contó recuerdos en ocasión de este aniversario, que le implicó un homenaje también en la Cámara de Diputados, impulsado por el legislador nacionalista Pedro Jisdonian.

Da Silveira agradeció los momentos gratos que le ha deparado su carrera pero también habló de "los otros". Sin nombrarlo, dio cuenta de viejas diferencias con el periodista Joel Rosenberg, que datan de finales de los '90 cuando el hoy conductor de No toquen nada se desempeñaba como periodista deportivo y presentó su libro "Un grito de gol" referido a la historia del relato de fútbol radial en Uruguay.

Según Toto, las consideraciones de Rosenberg sobre la carrera de Da Silveira no cayeron en gracia, en especial a su esposa, Elena Baliño, fallecida en 2019.

"Un día un periodista muy famoso hoy hizo un libro... Pidió material en casa. Entonces ponía como ejemplo de periodistas que sabían mantener una relación con sus medios a un gran amigo mío como Alberto Kesman y a Carlos Muñoz. Ellos eran amigos de los dueños de los medios donde trabajaban. Yo nunca fui amigo. Yo siempre fui buen empleado pero nunca fui amigo. ¿Por qué? Porque tenía mis posturas desde el punto de vista profesional y tenía que estar en el lugar donde estaba", dijo Da Silveira.

El Toto prosiguió con su relato adjudicándole a Rosenberg la condición de "anti Tenfield". La empresa dueña de los derechos de TV se formó en 1999, justo el mismo año de edición de "Un grito de gol".

"Después. ese periodista se transformó en una de las personas más anti Tenfield que hay en este país. Yo digo: ¿Cómo era la historia? ¿Quién trabajó con Tenfield y quién no? Nunca salió otro libro rectificándose", dijo en referencia a que tanto Kesman como Muñoz trabajaron para esa empresa mientras que Da Silveira no.

El "ejemplo" que puso Rosenberg molestó a Baliño. "Mirá para calentar a mi señora tenías que laburar. Me bancó a mí 55 años... Pero un día me dijo: "a este no lo quiero ver nunca más. Y donde llame alguna vez, no lo voy a atender", reveló.

Si bien Da Silveira nunca nombró a Rosenberg, dio luego pistas evidentes. "Trabaja con una persona cuyo padre fue compañero mío, a quien yo admiro. Darwin Desbocatti. Hijo de Carlitos Tanco que era compañero mío de Facultad de Derecho", contó.

"La vida es así. Los ejemplos de cómo había que conducirse en la vida después con el tiempo trabajaron con los tipos a los que este bombardeaba cada vez que podía. Yo no hablé nunca más con él", concluyó Toto.